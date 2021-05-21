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Ілон Маск розповів про зміни в світі через 50 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Американський мільярдер, глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, заявив, що через 50 років людство чекають зміни в сфері технологій, космічних подорожей і досліджень ДНК. Про це інформує УНН з посиланням на російський марафон "Нові знання", де Маск виступив по відеозв'язку.

Ілон Маск розповів про зміни в світі через 50 років

Деталі

Так, американський мільярдер вважає, що через 50 років людство чекають великі зміни.

"Те, що буде через 50 років, складно передбачити. Будуть великі зміни в сфері технологій, космічних подорожей, досліджень в області ДНК", - заявив Маск.

На його думку, в майбутньому весь транспорт, крім ракет, стане електричним.

"Весь транспорт буде, очевидно, електричним. Що іронічно, єдиним винятком будуть ракети", - зазначив бізнесмен.

Він упевнений, що з часом людство буде вважати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння такими ж архаїчними, як на сьогодні парові машини.

Останніми перейдуть на електрорух літаки, так як створення сприятливих для них батарей займе час.

Також Маск висловив думку, що для польотів за межі Сонячної системи людство повинно використовувати антиматерію.

"Найближча від нас Сонячна система знаходиться на відстані чотирьох світлових років. Її потрібно по-іншому досліджувати. І найефективніший спосіб це зробити... використовувати антиматерію, а також колапс матерій... і тоді можна буде вибратися за межі Сонячної системи", - вказав Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск відправить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin, що стала популярною після його твіттів

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