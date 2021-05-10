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Ілон Маск відправить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin, що стала популярною після його твіттів

Ілон Маск відправить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin, що стала популярною після його твіттів

Київ • УНН

 • 26939 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Власник SpaceX і Tesla Ілон Маск оголосив про те, що у 2022 році в році запустить на Місяць супутник за контрактом, оплачений криптовалюта Dogecoin. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Цитата:

"SpaceX запустить "Місію DOGE-1 на Місяць" в першому кварталі наступного року, при цьому компанія Ілона Маска прийме в якості оплати криптовалюта dogecoin", - написав у своєму Twitter Маск.

Деталі

Канадська компанія Geometric Energy Corporation (GEC), якій належить супутник, зазначила, що відправить його на Місяць, скориставшись комерційної програмою запуску космічних апаратів, яку пропонує SpaceX.

Повідомляється, що обидві компанії розраховують в 1 кварталі 2022 роки запустити 40-кілограмовий мікросупутник на ракеті Falcon 9.

За словами керівника компанії GEC Семюеля Ріда, після укладення угоди, SpaceX і GEC зміцнили Dogecoin як "розрахункову одиницю місячного бізнесу в космічному секторі".

Цитата:

"Місія продемонструє застосування криптовалюти за межами навколоземної орбіти і закладе основу для міжпланетної торгівлі. Ми з нетерпінням чекаємо запуску DOGE-1 на Місяць", - зазначив віце-президент SpaceX з продажу Том Очінеро.

Зокрема, компанії вважають Doge швидкої, надійної і безпечною цифровою валютою. У заяві компанії йдеться, що її складне влаштування дозволяє повністю профінансувати комерційну місію на Місяць.

Довідка

Dogecoin (DOGE) - криптовалюта, заснована на Litecoin. Названа на честь інтернет-мема Doge, і була представлена 8 грудня 2013 року. Сам Ілон Маск називає себе "Dogfather", адже валюта виросла в ціні після його прихильних "твітти" про неї.

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