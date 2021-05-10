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Илон Маск отправит на Луну спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin, ставшей популярной после его твиттов

Илон Маск отправит на Луну спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin, ставшей популярной после его твиттов

Киев  •  УНН

 • 26931 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о том, что в 2022 году в году запустит на Луну спутник по контракту, оплаченный криптовалютой Dogecoin. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Цитата:

“SpaceX запустит “Миссию DOGE-1 на Луну” в первом квартале следующего года, при этом компания Илона Маска примет в качестве оплаты криптовалюту dogecoin”, - написал в своем Twitter Маск.

Детали

Канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, отметила, что отправит его на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.

Сообщается, что обе компании рассчитывают в 1 квартале 2022 года запустить 40-килограммовый микроспутник на ракете Falcon 9.

По словам руководителя компании GEC Сэмюэля Рида, после заключения сделки, SpaceX и GEC укрепили Dogecoin в качестве “расчетной единицы лунного бизнеса в космическом секторе”.

Цитата:

“Миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли. Мы с нетерпением ждем запуска DOGE-1 на Луну”, — отметил вице-президент SpaceX по продажам Том Очинеро.

В частности, компании считают Doge быстрой, надежной и безопасной цифровой валютой. В заявлении компании говорится, что ее сложное устройство позволяет полностью профинансировать коммерческую миссию на Луну.

Справка

Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, основанная на Litecoin. Названа в честь интернет-мема Doge, и была представлена 8 декабря 2013 года. Сам Илон Маск называет себя “Dogfather”, ведь валюта выросла в цене после его благосклонных "твиттов" о ней. 

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