Илон Маск рассматривает возможность переноса штаб-квартиры SpaceX и X из Калифорнии в Техас
Киев • УНН
Илон Маск планирует перенести штаб-квартиру SpaceX и социальную сеть X из Калифорнии в Техас из-за нового закона Калифорнии, который запрещает школам сообщать родителям об изменении гендерной идентичности учеников.
Илон Маск может перенести штаб-квартиру SpaceX и соцсеть X из Калифорнии в Техас. Об этом сообщает Миллиардер Илон Маск, передает УНН.
Детали
Миллиардер Илон Маск объявил о намерении перенести штаб-квартиру своей космической компании SpaceX и сервис обмена сообщениями X из штата Калифорния в Техас.
Причиной такого решения стал новый закон штата Калифорния, который запрещает школам заставлять учителей сообщать родителям о возможных изменениях гендерной идентичности учеников. Маск отметил, что этот закон, подписанный губернатором в понедельник, стал последней каплей. Он выразил обеспокоенность, что подобные законы негативно влияют на семьи и бизнес в штате.
Напомним
Ранее Илон Маск уже перенес штаб-квартиру автопроизводителя Tesla из Калифорнии в Техас.
В комиссии ЕС утверждают, что Илон Маск обманывает пользователей X, нарушая правила онлайн-контента 12 июля 2024, 14:03 • 12409 просмотров