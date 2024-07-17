Илон Маск рассматривает возможность переноса штаб-квартиры SpaceX и X из Калифорнии в Техас

Илон Маск может перенести штаб-квартиру SpaceX и соцсеть X из Калифорнии в Техас. Об этом сообщает Миллиардер Илон Маск, передает УНН.

Детали

Миллиардер Илон Маск объявил о намерении перенести штаб-квартиру своей космической компании SpaceX и сервис обмена сообщениями X из штата Калифорния в Техас.

Причиной такого решения стал новый закон штата Калифорния, который запрещает школам заставлять учителей сообщать родителям о возможных изменениях гендерной идентичности учеников. Маск отметил, что этот закон, подписанный губернатором в понедельник, стал последней каплей. Он выразил обеспокоенность, что подобные законы негативно влияют на семьи и бизнес в штате.

Напомним

Ранее Илон Маск уже перенес штаб-квартиру автопроизводителя Tesla из Калифорнии в Техас.

В комиссии ЕС утверждают, что Илон Маск обманывает пользователей X, нарушая правила онлайн-контента