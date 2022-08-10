Илон Маск продал акции Tesla на около 7 млрд долларов

Детали

Акции продали с 5 по 9 августа. По его словам, ему нужны деньги на случай, если ему придется купить Twitter за 44 миллиарда долларов.

Несколько месяцев назад миллиардер заявил, что не планирует дополнительно продавать акции компании. Своим фолловерам в Twitter Маск ответил, что хочет предотвратить экстренные продажи акций, если он будет вынужден завершить поглощение социальной сети, от чего он отказался в июле.

Он также сказал, что будет выкупать акции Tesla, если покупка Twitter не состоится.

Ранее

Как стало известно, Маск заявил, что запланировано поглощение Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов должно продолжиться, если компания сможет подтвердить некоторые детали о том, как она определяет, являются ли учетные записи пользователей "спам-ботами" или реальными людьми.

Дополнение

В конце апреля Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов. Позже миллиардер пригрозил отказаться от соглашения с компанией из-за "сопротивления и подрыва" его права на информацию о фейковых учетных записях на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" договора.

В июле Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска за нарушение сделки на покупку платформы социальных сетей и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать миллиардеру завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter. Судебный иск между Илоном Маском и Twitter начался 19 июля.