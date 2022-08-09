Илон Маск хочет продлить соглашение о покупке Twitter

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"Если Twitter просто предоставит свой метод выборки 100 аккаунтов и то, как будет подтверждена их реальность, соглашение будет происходить на начальных условиях", - отметил Маск. "Однако если окажется, что их документы SEC (Комиссия по ценным бумагам и бирж США, - ред.) существенно неправдивы, этого не произойдет", - добавил он.

Американский миллиардер также вызвал генерального директора Twitter Парага Агравала на "публичную дискуссию" по количеству фейковых аккаунтов на платформе социальных сетей.

"Пусть он докажет общественности, что в Twitter меньше 5% фейковых или спам-пользователей ежедневно!" - написал Маск в Twitter.

Детали

Кроме того, Маск провел опрос среди своих подписчиков в Twitter, считают ли они, что менее 5% ежедневных пользователей соцсети являются "фейковыми/спамовыми". В опросе приняли участие более 822 000 пользователей, 64,9% из которых выбрали вариант "нет", а 35,1% проголосовали за ответ "да".

Компания Twitter отказалась предоставить комментарии Euronews. Ранее они неоднократно сообщали оценку SEC, согласно которой менее 5% аккаунтов пользователей являются поддельными или спамом, предостерегая, что их количество может быть выше.

Ранее

В конце апреля Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов.

Позже миллиардер пригрозил отказаться от соглашения с компанией из-за "сопротивления и подрыва" его права на информацию о поддельных учетных записях на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" договора.

В июле Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска за нарушение сделки на покупку платформы социальных сетей и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать миллиардеру завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter.

Судебный иск между Илоном Маском и Twitter начался 19 июля.