Ілон Маск хоче продовжити угоду про купівлю Twitter

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"Якщо Twitter просто надасть свій метод вибірки 100 облікових записів і те, як буде підтверджено їхню реальність, угода відбудеться на початкових умовах", - зазначив Маск. "Однак якщо виявиться, що їхні документи SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США - ред.) є суттєво неправдивими, цього не станеться", - додав він.

Американський мільярдер також викликав генерального директора Twitter Парага Агравала на "публічну дискусію" щодо кількості фейкових облікових записів на платформі соціальних мереж.

"Нехай він доведе громадськості, що у Twitter менше ніж 5% фейкових або спам-користувачів щодня!" - написав Маск у Twitter.

Деталі

Окрім того, Маск провів опитування серед своїх підписників у Twitter, чи вважають вони, що менше ніж 5% щоденних користувачів цієї соцмережі є "фейковими/спамовими". В опитуванні взяли участь понад 822 000 користувачів, 64,9% з яких обрали варіант "ні", а 35,1% проголосували за відповідь "так".

Компанія Twitter відмовилася надати коментарі Euronews. Раніше вони неодноразово повідомляли оцінку SEC, згідно з якою менше ніж 5% облікових записів користувачів є підробленими або спамом, застерігаючи, що їх кількість може бути вищою.

Раніше

Наприкінці квітня Маск уклав угоду про купівлю Twitter Inc. за 44 мільярди доларів.

Пізніше мільярдер пригрозив відмовитися від угоди з компанією через "спротив та підрив" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" договору.

У липні Twitter Inc. подала до суду на Ілона Маска за порушення угоди на купівлю платформи соціальних мереж і звернулася до суду Делавера з проханням наказати мільярдеру завершити злиття за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію Twitter.

Судовий позов між Ілоном Маском і Twitter розпочався 19 липня.