Ілон Маск продав акції Tesla на близько 7 млрд доларів

Деталі

Акції продали з 5 по 9 серпня. За його словами, йому потрібні гроші на випадок, якщо йому доведеться купити Twitter за 44 мільярди доларів.

Кілька місяців тому мільярдер заявив, що не планує додатково продавати акції компанії. Своїм фоловерам у Twitter Маск відповів, що хоче запобігти екстреному продажу акцій, якщо він буде змушений завершити поглинання соціальної мережі, від чого він відмовився у липні.

Він також сказав, що викуповуватиме акції Tesla, якщо покупка Twitter не відбудеться.

Раніше

Як стало відомо, Маск заявив, що заплановане поглинання Twitter Inc. за 44 мільярди доларів має продовжитись, якщо компанія зможе підтвердити деякі деталі про те, як вона визначає, чи є облікові записи користувачів "спам-ботами" чи реальними людьми.

Доповнення

Наприкінці квітня Маск уклав угоду про покупку Twitter Inc за 44 мільярди доларів. Пізніше мільярдер пригрозив відмовитися від угоди з компанією через "опір та підрив" його права на інформацію про фейкові облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" договору.

У липні Twitter Inc. подала до суду на Ілона Маска за порушення угоди на купівлю платформи соціальних мереж та звернулася до суду Делавера з проханням наказати мільярдеру завершити злиття за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію Twitter. Судовий позов між Ілоном Маском та Twitter розпочався 19 липня.