Илон Маск назвал Британию "тираническим полицейским государством"

Американский миллиардер и владелец социальной платформы X Илон Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством», поддержав петицию с призывом к новым всеобщим выборам и поделившись документальным фильмом заключенного ультраправого активиста со своими подписчиками, передает УНН.

Как отмечает Politico, владелец компании X и советник избранного президента США Дональда Трампа провел большую часть года в споре с новым левоцентристским лейбористским правительством Британии.

«Народ Британии устал от тиранического полицейского государства», - написал Маск в Х.

В своей последней «атаке» Маск ответил на публикацию о вирусной онлайн-петиции с призывом к немедленным всеобщим выборам в Соединенном Королевстве, которая состоялась только в июле и вернула лейбористам победу.

Это произошло через день после того, как технический предприниматель - избранный на должность по повышению эффективности правительства при Трампе - опубликовал график, показывающий снижение рейтинга одобрения премьер-министра Кира Стармера, и добавил: «Голос народа - отличное противоядие».

Politico напомнило, что борьба Маска с британским правительством началась летом, когда он высказался об убийстве трех школьниц в приморском городе Саутпорт, чтобы озвучить свои мысли о работе полиции в Великобритании, распространить неточные сведения о реакции правительства и обвинить Стармера в создании «двухуровневой» системы правосудия, которая более жестко относится к белым людям.

Дополнение

В сентябре Маск раскритиковал Британию после того, как стало известно, что его не пригласят на инвестиционный саммит. Он заявил, что якобы британское правительство освобождает осужденных педофилов, в то время как сажает людей из-за постов в социальных сетях.

В августе сообщалось, что депутаты британского парламента Чи Онвура и Дон Батлер из Лейбористской партии заявили, что могут вызвать Илона Маска для обсуждения влияния его социальной сети X на последние расовые беспорядки в Великобритании.