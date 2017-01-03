"Ильичевец" прекратил сотрудничество с тремя футболистами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Лидер Первой лиги Украины мариупольский "Ильичевец" расстался с тремя игроками, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Мариупольскую команду покинули Михаил Писко и Владислав Нехтий. Первый в текущем сезоне провел за приазовцев 2 матча в чемпионате (всего 24 игры за "Ильичевец"), второй - 10 игр.
Также клуб завершил сотрудничество с Олегом Мищенко (6 матчей, 1 гол). Арендное соглашение между "Амкаром", который владеет правами на футболиста и "Ильичевцем" подошла к концу.
Напомним, что "Ильичевец" является лидером Первой лиги Украины - с 48 очками мариупольцы опережают "Верес" (Ровно) на 5 баллов.
Как сообщал УНН, защитник "Шахтера" Максим Жичиков усилил ФК "Ильичевец".