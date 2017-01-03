"Іллічівець" припинив співпрацю із трьома футболістами

Маріупольську команду покинули Михайло Писко і Владислав Нехтій. Перший в поточному сезоні провів за приазовців 2 матчі в чемпіонаті (всього 24 гри за “Іллічівець”), другий — 10 ігор.

Також клуб завершив співробітництво з Олегом Міщенко (6 матчів, 1 гол). Орендна угода між “Амкаром”, який володіє правами на футболіста та “Іллічівцем” підійшла до кінця.

Нагадаємо, що “Іллічівець” є лідером Першої ліги України — з 48 очками маріупольці випереджають “Верес” (Рівне) на 5 балів.

Як повідомляв УНН, оборонець “Шахтаря” Максим Жичиков підсилив ФК “Іллічівець”.