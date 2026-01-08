Их представят в ближайшее время: Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей. Кандидатура для Тернопольской области также согласована.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской. Их представят в ближайшее время, передает УНН.
Сегодня уже подготовлены документы по новым главам четырех областей. Я подписал эти указы. В ближайшее время руководители будут представлены: Полтавщина, Черновицкая область, Винницкая и Днепровщина
Президент добавил, что по Тернопольской области кандидатуру сегодня также согласовали.
И в целом кадровые решения продолжим
Добавим
Президент не назвал имен новых глав областных администраций, да и на сайте Офиса Президента соответствующие указы не были обнародованы.
Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав четырех ОВА и уже внес представления Зеленскому06.01.26, 18:09 • 4776 просмотров