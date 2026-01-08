Их представят в ближайшее время: Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины

$42.720.15
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
14:11 • 10390 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 14793 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
13:48 • 19433 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 14876 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 13623 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 11587 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 16990 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13168 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 49865 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобили
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на Прикарпатье
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
13:48 • 19434 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
Их представят в ближайшее время: Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей. Кандидатура для Тернопольской области также согласована.

Их представят в ближайшее время: Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей четырех областей - Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской. Их представят в ближайшее время, передает УНН.

Сегодня уже подготовлены документы по новым главам четырех областей. Я подписал эти указы. В ближайшее время руководители будут представлены: Полтавщина, Черновицкая область, Винницкая и Днепровщина

 - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что по Тернопольской области кандидатуру сегодня также согласовали.

И в целом кадровые решения продолжим 

- подчеркнул он.

Президент не назвал имен новых глав областных администраций, да и на сайте Офиса Президента соответствующие указы не были обнародованы.

Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав четырех ОВА и уже внес представления Зеленскому

Антонина Туманова

