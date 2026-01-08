Їх представлять найближчим часом: Зеленський призначив нових очільників у чотирьох областях України

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників чотирьох областей - Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської. Їх пресдтавлять найближчим часом, передає УНН.

Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина - повідомив Зеленський.

Президент додав, що на Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили.

І загалом кадрові рішення продовжимо - наголосив він.

Додамо

Президент не назвав імен нових глава обласних адміністрацій та й на сайті Офісу Президента відповідні укази не були оприлюднені.

Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів чотирьох ОВА і вже вніс подання Зеленському