Їх представлять найближчим часом: Зеленський призначив нових очільників у чотирьох областях України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Кандидатуру для Тернопільської області також погоджено.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників чотирьох областей - Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської. Їх пресдтавлять найближчим часом, передає УНН.
Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина
Президент додав, що на Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили.
І загалом кадрові рішення продовжимо
Додамо
Президент не назвав імен нових глава обласних адміністрацій та й на сайті Офісу Президента відповідні укази не були оприлюднені.
Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів чотирьох ОВА і вже вніс подання Зеленському06.01.26, 18:09 • 4776 переглядiв