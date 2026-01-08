Їх представлять найближчим часом: Зеленський призначив нових очільників у чотирьох областях України

$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
14:11 • 10362 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 14767 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
13:48 • 19405 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 14863 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 13619 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 11583 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 16988 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13167 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 49861 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 33595 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 33488 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 32446 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 17050 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 13:29 • 7274 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів17:08 • 2766 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 6886 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 19399 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 66997 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 71656 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 33494 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 38027 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 62593 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 81758 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 123205 перегляди
Їх представлять найближчим часом: Зеленський призначив нових очільників у чотирьох областях України

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Кандидатуру для Тернопільської області також погоджено.

Їх представлять найближчим часом: Зеленський призначив нових очільників у чотирьох областях України

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників чотирьох областей - Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської. Їх пресдтавлять найближчим часом, передає УНН.

Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина

 - повідомив Зеленський.

Президент додав, що на Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили.

І загалом кадрові рішення продовжимо 

- наголосив він.

Додамо

Президент не назвав імен нових глава обласних адміністрацій та й на сайті Офісу Президента відповідні укази не були оприлюднені.

Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів чотирьох ОВА і вже вніс подання Зеленському06.01.26, 18:09 • 4776 переглядiв

Антоніна Туманова

