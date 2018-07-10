Игры Премьера: эксперты оценили шансы Гройсмана победить лотерейную мафию

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51954 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105894 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127383 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134733 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170539 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153885 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141534 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182314 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 25463 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 28898 просмотра
Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

9 марта, 19:50 • 16923 просмотра
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 16828 просмотра
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 15367 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 147814 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 182313 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189952 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200419 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 170538 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108140 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112351 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114219 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113447 просмотра
Актуальное
Игры Премьера: эксперты оценили шансы Гройсмана победить лотерейную мафию

Игры Премьера: эксперты оценили шансы Гройсмана победить лотерейную мафию

Киев  •  УНН

 • 10547 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерениях навести порядок на лотерейном рынке. Однако эксперты оценивают заявление главы правительства скептически, передает УНН.

“Существует риск, что все превратится в банальный передел рынка, что мы наблюдали ранее. Дело в том, что Гройсман раньше не занимался этой сферой, лотерейный рынок в ведении Министерства финансов. Министра сейчас нет, а лицо, исполняющее его обязанности — Оксана Маркарова — никогда не занималась лотереями. По законотворческой деятельности — мы знаем, что есть рабочая группа при налоговом комитете ВР, которая уже более двух лет не собирается и не работает.

Реформа урегулирования рынка нужна, но можно ли в сегодняшних условиях ожидать принятия качественного документа на уровне министерства и Кабмина — вряд ли”, — считает кандидат юридических наук, профильный эксперт Зоряна Топорецкая.

Обещания Премьера навести порядок на рынке лотерей, вероятно, является частью его предвыборной пиар-кампании. Но это далеко не единственный подтекст, скрывающийся в публичных высказываниях главы уряду. Так считает юрист Ростислав Кравец.

“На мой взгляд, Гройсман на сегодняшний момент пытается собрать деньги для своей предвыборной кампании и для президентской гонки. Что касается его заявления — я так понимаю, что она больше связана с тем, что СНБО и СБУ так и не смогли доказать связь оператора государственных лотерей „М.С.Л.“ с российскими спецслужбами. В связи с чем санкции в отношении этой компании, которые длились практически 3 года, были отменены.

Выход „М.С.Л.“ как серьезного игрока на этот рынок лишит партнеров Гройсмана, о чем свидетельствуют материалы в СМИ, финансовых потоков, которые они за время санкций пытались „подобрать“ под себя”, — объясняет юрист, добавляя, что времени для урегулирования рынка лотерей в Премьера было предостаточно.

“Гройсман, на мой взгляд, вместо соблюдения госинтересов, абсолютно прозрачно вмешивается в бизнес-интересы. Он достаточное время находится у власти, является главой правительства Украины и у него было достаточно времени для того, чтобы навести порядок. Однако он этим не занимался — занялся только после того, как СНБО пришлось отменить свои абсолютно необоснованные санкции”, — отметил юрист.

Мнение Кравца разделяет доктор юридических наук, профессор, адвокат Даниил Гетманцев. Чтобы навести порядок на лотерейном рынке, действующему правительству не хватает политической воли.

“Заявления Гройсмана, когда до президентских выборов осталось меньше года, выглядят вызывающе.

Еще в 2014 году я заявлял, что тестом на честность для новой власти является порядок на лотерейном рынке. То есть, если бы мы с вами через полгода не увидели игорных заведений в городах — власть прошла бы этот тест.

Для того, чтобы очистить рынок, кроме политической воли не надо больше ничего. Есть законодательная база, есть уголовная ответственность, есть система государственного управления. Мы чистки не увидели, поэтому уже сегодня очевидно, что власть, вместо того чтобы противодействовать, ее возглавила. И то, что сегодня происходит на рынке лотерей — это сделала власть, не какие-то коммерсанты, не какие-то неизвестные преступники, а именно власть. Это преступление, которое в немного меньших объемах делала команда Януковича к этому”, - сказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы