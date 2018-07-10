Игры Премьера: эксперты оценили шансы Гройсмана победить лотерейную мафию

“Существует риск, что все превратится в банальный передел рынка, что мы наблюдали ранее. Дело в том, что Гройсман раньше не занимался этой сферой, лотерейный рынок в ведении Министерства финансов. Министра сейчас нет, а лицо, исполняющее его обязанности — Оксана Маркарова — никогда не занималась лотереями. По законотворческой деятельности — мы знаем, что есть рабочая группа при налоговом комитете ВР, которая уже более двух лет не собирается и не работает.

Реформа урегулирования рынка нужна, но можно ли в сегодняшних условиях ожидать принятия качественного документа на уровне министерства и Кабмина — вряд ли”, — считает кандидат юридических наук, профильный эксперт Зоряна Топорецкая.

Обещания Премьера навести порядок на рынке лотерей, вероятно, является частью его предвыборной пиар-кампании. Но это далеко не единственный подтекст, скрывающийся в публичных высказываниях главы уряду. Так считает юрист Ростислав Кравец.

“На мой взгляд, Гройсман на сегодняшний момент пытается собрать деньги для своей предвыборной кампании и для президентской гонки. Что касается его заявления — я так понимаю, что она больше связана с тем, что СНБО и СБУ так и не смогли доказать связь оператора государственных лотерей „М.С.Л.“ с российскими спецслужбами. В связи с чем санкции в отношении этой компании, которые длились практически 3 года, были отменены.

Выход „М.С.Л.“ как серьезного игрока на этот рынок лишит партнеров Гройсмана, о чем свидетельствуют материалы в СМИ, финансовых потоков, которые они за время санкций пытались „подобрать“ под себя”, — объясняет юрист, добавляя, что времени для урегулирования рынка лотерей в Премьера было предостаточно.

“Гройсман, на мой взгляд, вместо соблюдения госинтересов, абсолютно прозрачно вмешивается в бизнес-интересы. Он достаточное время находится у власти, является главой правительства Украины и у него было достаточно времени для того, чтобы навести порядок. Однако он этим не занимался — занялся только после того, как СНБО пришлось отменить свои абсолютно необоснованные санкции”, — отметил юрист.

Мнение Кравца разделяет доктор юридических наук, профессор, адвокат Даниил Гетманцев. Чтобы навести порядок на лотерейном рынке, действующему правительству не хватает политической воли.

“Заявления Гройсмана, когда до президентских выборов осталось меньше года, выглядят вызывающе.

Еще в 2014 году я заявлял, что тестом на честность для новой власти является порядок на лотерейном рынке. То есть, если бы мы с вами через полгода не увидели игорных заведений в городах — власть прошла бы этот тест.

Для того, чтобы очистить рынок, кроме политической воли не надо больше ничего. Есть законодательная база, есть уголовная ответственность, есть система государственного управления. Мы чистки не увидели, поэтому уже сегодня очевидно, что власть, вместо того чтобы противодействовать, ее возглавила. И то, что сегодня происходит на рынке лотерей — это сделала власть, не какие-то коммерсанты, не какие-то неизвестные преступники, а именно власть. Это преступление, которое в немного меньших объемах делала команда Януковича к этому”, - сказал он.