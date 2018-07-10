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Ігри Прем'єра: експерти оцінили шанси Гройсмана перемогти лотерейну мафію

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про наміри навести лад на лотерейному ринку. Проте експерти оцінюють заяву глави уряду скептично, передає УНН.

“Існує ризик, що все перетвориться у банальний перерозподіл ринку, що ми спостерігали раніше. Річ у тім, що Гройсман раніше не займався цією сферою, лотерейний ринок у віданні Міністерства фінансів. Міністра зараз немає, а особа, яка виконує його обов’язки — Оксана Маркарова — ніколи не займалася лотереями. Щодо законотворчої діяльності — ми знаємо, що є робоча група при податковому Комітеті ВР, яка вже більше двох років не збирається і не працює.

Реформа врегулювання ринку потрібна, але чи можна у сьогоднішніх умовах очікувати на прийняття якісного документу на рівні міністерства і Кабміну — навряд чи”, — вважає кандидат юридичних наук, профільний експерт Зоряна Топорецька.

Обіцянки Прем’єра навести лад на ринку лотерей, ймовірно, є частиною його передвиборчої піар-кампанії. Але це далеко не єдиний підтекст, що ховається у публічних висловлюваннях глави уряду.Так вважає юрист Ростислав Кравець.

“На мій погляд Гройсман на сьогоднішній момент намагається зібрати гроші для своєї передвиборчої кампанії і для президентських перегонів. Що стосується його заяви — я так розумію, що вона більше пов’язана з тим, що РНБО і СБУ так і не змогли довести зв’язок оператора державних лотерей „М.С.Л.“ із російськими спецслужбами. У зв’язку з чим санкції щодо цієї компанії, які тривали практично 3 роки, були скасовані.

Вихід „М.С.Л.“ як серйозного гравця на цей ринок позбавить партнерів Гройсмана, про що свідчать матеріали у ЗМІ, фінансових потоків, які вони за час санкцій намагалися „підібрати“ під себе”, — пояснює юрист, додаючи, що часу для врегулювання ринку лотерей у Прем’єра було більше ніж достатньо.

“Гройсман, на мій погляд, замість дотримання держінтересів, абсолютно прозоро втручається у бізнес-інтереси. Він достатній час перебуває при владі, є главою уряду України і у нього було достатньо часу для того, щоб навести порядок. Однак він цим не займався — зайнявся тільки після того, як РНБО довелося скасувати свої абсолютно необґрунтовані санкції”, — зазначив юрист.

Думку Кравця розділяє доктор юридичних наук, професор, адвокат Данило Гетьманцев. Аби навести лад на лотерейному ринку, чинному уряду бракує політичної волі.

“Заяви Гройсмана, коли до президентських виборів залишилося менше року, виглядають зухвало.

Ще у 2014 році я заявляв, що тест на чесність для нової влади є порядок на лотерейному ринку. Тобто, якщо ми з вами через півроку не побачили б гральних закладів у містах — влада пройшла б цей тест.

Для того, аби очистити ринок, крім політичної волі не треба більше нічого. Є законодавча база, є кримінальна відповідальність, є система державного управління. Ми чистки не побачили, тому вже сьогодні очевидно, що влада, замість того аби протидіяти, очолила. І те, що сьогодні відбувається на ринку лотерей — це зробила влада, не якісь комерсанти, не якісь невідомі злочинці, а саме влада. Це є злочин, який у трошки менших обсягах робила команда Януковича до цього”, — сказав він.

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