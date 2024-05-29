Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Игра Hamster Kombat может быть опасной для украинцев. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

В Украине быстро набрала популярность игра Hamster Kombat, в которой пользователям нужно зарабатывать монеты за кликанье по экрану и выполнение заданий.

Однако есть вероятность, что эта игра может быть опасной для украинцев из-за своего российского домена.

Hamster Kombat зарегистрирован RU-CENTER Group - одним из крупнейших регистраторов доменных имен и хостинг провайдеров, входящим в холдинг РБК. Поскольку российские компании обязаны хранить на серверах внутренние данные пользователей и предоставлять их силовикам по требованию, это представляет угрозу для украинцев. Их личные данные могут быть использованы для неизвестных целей.

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