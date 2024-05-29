Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  106286 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  106790 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  108209 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109598 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
27 мая 2024, 15:24  •  170153 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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27 мая 2024, 11:30  •  107353 просмотра

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Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  170322 просмотра

Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Игра Hamster Kombat, которая требует кликов, чтобы заработать монеты, может быть опасной для украинцев из-за российского домена и потенциального сбора данных российскими компаниями.

Технологии •   •  114 просмотра
Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали вражеские беспилотники в северной части Ровенской области.

Война •   •  875 просмотра
Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Состоялся круглый стол с участием омбудсменов Румынии и Украины, где обсуждалось создание комиссии по вопросам прав национальных меньшинств, равных прав граждан и языковой политики.

Общество •   •  1146 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о вражеских БпЛА в центральной и западной частях Житомирской области.

Война •   •  3000 просмотра
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

Вражеские войска продвинулись вперед вблизи Уманского и в Старомайорском.

Война •   •  3520 просмотра
DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы

28 мая террористическая страна осуществила ракетный обстрел припортовой инфраструктуры Одессы.

Война •   •  4363 просмотра
рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы

российские управляемые авиабомбы были запущены в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о запуске вражеских управляемых авиабомб в Харьковской области.

Война •   •  5038 просмотра
российские управляемые авиабомбы были запущены в Харьковской области

Активность вражеских БпЛА зафиксирована вблизи Киевской и Черкасской областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеский БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей с курсом северо-западный.

Война •   •  5214 просмотра
Активность вражеских БпЛА зафиксирована вблизи Киевской и Черкасской областей

За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины

За минувшие сутки силы противника нанесли 3 ракетных и 38 авиационных ударов, 2849 раз открывали огонь по украинским позициям и вели интенсивные боевые действия на многих направлениях, не достигнув значительных территориальных приобретений.

Война •   •  6254 просмотра
За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины

США наложили санкции на 3 граждан Китая и 3 тайские компании из-за киберпреступной сети, связанной с COVID

США ввели санкции против 3 граждан Китая и 3 тайских компаний за причастность к киберпреступной сети, связанной с мошенничеством, связанным с COVID, угрозами взрывов и ботнетом, который похищает компьютеры, нанося значительный финансовый ущерб.

COVID-19 •   •  6926 просмотра
США наложили санкции на 3 граждан Китая и 3 тайские компании из-за киберпреступной сети, связанной с COVID