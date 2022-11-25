Звезде "Игра в кальмара" предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах

Детали

Согласно местным сообщениям, в четверг прокуратура Южной Кореи без задержания обвинила его в ненадлежащем прикосновении к телу женщины в 2017 году.

Все, что сообщают местные СМИ «фактически неверно», заявил AFP представитель районной прокуратуры, не вдаваясь в подробности.

В январе 78-летний мужчина стал первым южнокорейцем, получившим премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале Netflix.

Добавим

«Игра в кальмара», изображающая мир, в котором маргинализованные люди противостоят друг другу в традиционных детских играх, которые становятся смертельными, стала самым популярным сериалом Netflix за всю историю, собрав 111 миллионов поклонников менее чем за четыре недели, после дебюта в 2021 году.

Успех шоу усилил влияние Южной Кореи на мировую популярную культуру после всемирной популярности, которую завоевали музыкальный стиль K-pop и группа BTS и оскароносный фильм «Паразиты».