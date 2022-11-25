Звезде "Игра в кальмара" предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Актера сериала «Игра в кальмара» О Ён Су был обвинен в сексуальных домогательствах, сообщила в пятницу AFP прокуратура Южной Кореи, передает УНН.
Детали
Согласно местным сообщениям, в четверг прокуратура Южной Кореи без задержания обвинила его в ненадлежащем прикосновении к телу женщины в 2017 году.
Все, что сообщают местные СМИ «фактически неверно», заявил AFP представитель районной прокуратуры, не вдаваясь в подробности.
В январе 78-летний мужчина стал первым южнокорейцем, получившим премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале Netflix.
Добавим
«Игра в кальмара», изображающая мир, в котором маргинализованные люди противостоят друг другу в традиционных детских играх, которые становятся смертельными, стала самым популярным сериалом Netflix за всю историю, собрав 111 миллионов поклонников менее чем за четыре недели, после дебюта в 2021 году.
Успех шоу усилил влияние Южной Кореи на мировую популярную культуру после всемирной популярности, которую завоевали музыкальный стиль K-pop и группа BTS и оскароносный фильм «Паразиты».