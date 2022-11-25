Зірці "Гра в кальмара" висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях

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Згідно з місцевими повідомленнями, у четвер прокуратура Південної Кореї без затримання звинуватила його в неналежному дотику до тіла жінки в 2017 році.

Все, що повідомляють місцеві ЗМІ «фактично не є невірним», заявив AFP представник районної прокуратури, не вдаючись у подробиці.

У січні 78-річний чоловік став першим південнокорейцем, який отримав премію «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль другого плану в серіалі Netflix.

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«Гра в кальмара», що зображує світ, у якому маргіналізовані люди протистоять один одному в традиційних дитячих іграх, які стають смертельними, стала найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію, зібравши 111 мільйонів шанувальників менш як за чотири тижні, після дебюту в 2021 році.

Успіх шоу посилив вплив Південної Кореї на світову популярну культуру після всесвітньої популярності, яку завоювали музичний стиль K-pop та гурт BTS і оскароносний фільм «Паразити».