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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49671 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зірці "Гра в кальмара" висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях

Зірці "Гра в кальмара" висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях

Київ • УНН

 • 2420062 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Актора серіалу «Гра в кальмара» О Ен Су було звинувачено у сексуальних домаганнях, повідомила в п'ятницю AFP прокуратура Південної Кореї, передає УНН.

Деталі

Згідно з місцевими повідомленнями, у четвер прокуратура Південної Кореї без затримання звинуватила його в неналежному дотику до тіла жінки в 2017 році.

Все, що повідомляють місцеві ЗМІ «фактично не є невірним», заявив AFP представник районної прокуратури, не вдаючись у подробиці.

У січні 78-річний чоловік став першим південнокорейцем, який отримав премію «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль другого плану в серіалі Netflix.

Додамо

«Гра в кальмара», що зображує світ, у якому маргіналізовані люди протистоять один одному в традиційних дитячих іграх, які стають смертельними, стала найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію, зібравши 111 мільйонів шанувальників менш як за чотири тижні, після дебюту в 2021 році.

Успіх шоу посилив вплив Південної Кореї на світову популярну культуру після всесвітньої популярності, яку завоювали музичний стиль K-pop та гурт BTS і оскароносний фільм «Паразити».

Українські Національні Новини

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