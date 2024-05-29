Гра Hamster Kombat загрожує безпеці українців через російський домен
Київ • УНН
Гра Hamster Kombat, яка вимагає кліків, щоб заробити монети, може бути небезпечною для українців через російський домен і потенційний збір даних російськими компаніями.
Гра Hamster Kombat може бути небезпечною для українців. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
Деталі
В Україні швидко набрала популярність гра Hamster Kombat, у якій користувачам потрібно заробляти монети за клікання по екрану та виконання завдань.
Проте є ймовірність, що ця гра може бути небезпечною для українців через свій російський домен.
Hamster Kombat зареєстрований RU-CENTER Group – одним із найбільших реєстраторів доменних імен і хостинг провайдерів, що входить до холдингу РБК. Оскільки російські компанії зобов’язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу, це становить загрозу для українців. Їхні особисті дані можуть бути використані для невідомих цілей.
Зірці "Гра в кальмара" висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях25.11.22, 15:06 • 2420062 перегляди