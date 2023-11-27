Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  37118 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  102340 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  263461 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  354701 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  205547 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  190451 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  365830 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  206791 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  154431 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  154441 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  181630 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  168023 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  28806 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  32579 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  56661 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  354701 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  365830 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  311473 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  295737 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  295829 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ignat-rasskazal-kak-nepogoda-vliyaet-na-deistviya-vraga-i-rabotu-pvo

Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 08:49  •  26959 просмотра

Read in English

Суровые зимние условия с сильным ветром и плохой видимостью препятствуют тактической авиации и могут сносить беспилотники, но меньше влияют на крылатые ракеты, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат

Зимняя непогода, сильный ветер затрудняют работу тактической авиации и влияют на беспилотники, которые может просто сдувать.  Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в понедельник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Наступили холода, также ветер серьезный, плохая видимость - это все влияет на действия авиации, усложняет работу тактической авиации.  Что касается БПЛА, то зависит, какой ветер, если сильный ветер, то это может влиять и просто сдувать те беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты

- рассказал Игнат. 

Детали

По его словам, беспилотник - это фактически самолет, он имеет свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода может влиять. 

"Так же, как мы говорили в прошлом году об обледенении, если идет быстрый переход из плюса в минус, то есть может покрываться ледяной корочкой фюзеляж самолета, и это может влиять, вплоть до того, что он может просто упасть. Это действительно усложняет. Относительно работы ПВО - тоже усложняет, если зенитные ракетные системы могут без проблем уничтожать летательные аппараты, средства воздушного нападения врага, то есть крылатые ракеты, дроны, то уже для огневых групп плохая видимость - это очень негативный фактор для эффективности их работы", - сказал Игнат. 

Дополнение 

Непогода заблокировала 14 автодорог и вызвала отключение света в 16 областях Украины. 

Из-за непогоды больше всего снега на утро было на автодорогах в Одесской и Николаевской областях, местами на дорогах образуются переметы высотой до 1,5 метра. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ігнат розповів, як негода впливає на дії ворога та роботу ППО
Ihnat told how bad weather affects the enemy's actions and air defense operations
Новости по теме

Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Суровые зимние условия с сильным ветром и плохой видимостью препятствуют тактической авиации и могут сносить беспилотники, но меньше влияют на крылатые ракеты, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Война •   •  26959 просмотра
Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек

В Мирнограде Донецкой области сильный ветер сорвал крышу со школы, а в Торецке в результате российского обстрела один человек получил ранения.

Война •   •  25735 просмотра
Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек

Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

Большое количество людей находится в снежной ловушке на автодорогах Одесской области; для помощи привлекли даже БТРы.

Общество •   •  21555 просмотра
Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Сильные снежные бури в Болгарии, Румынии и Молдове привели к гибели трех человек, обесточили более 400 населенных пунктов и нарушили транспортное сообщение, вызвав многочисленные перекрытия дорог.

Новости Мира •   •  23193 просмотра
В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

184 населенных пункта в Кировоградской области обесточены из-за непогоды, запрещено движение по трассе Кропивницкий-Платоново до 14:00.

Общество •   •  22110 просмотра
Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области 20-летнего агента фсб, который шпионил за Вооруженными силами Украины, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Война •   •  24534 просмотра
"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев

Департамент государственной безопасности Литвы оценит 761 иностранца на предмет угрозы национальной безопасности и связей с государством-агрессором. Результаты оценки повлияют на решение Миграционной службы.

Политика •   •  23534 просмотра
В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев

Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение, поскольку 44 населенных пункта обесточены в результате непогоды.

Общество •   •  21474 просмотра
Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА

Самый большой флаг страны в Киеве был поврежден сильным ветром; сейчас его заменяют, и он будет снова поднят, как только погодные условия улучшатся.

Общество •   •  19855 просмотра
В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Решение об увольнении директора инфекционного центра в Виннице должно быть принято путем голосования депутатов, а не единолично главой области, даже в условиях военного положения, считает депутат областного совета.

Общество •   •  102340 просмотра
Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней