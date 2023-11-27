Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО
Киев • УНН
Суровые зимние условия с сильным ветром и плохой видимостью препятствуют тактической авиации и могут сносить беспилотники, но меньше влияют на крылатые ракеты, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат
Зимняя непогода, сильный ветер затрудняют работу тактической авиации и влияют на беспилотники, которые может просто сдувать. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в понедельник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Наступили холода, также ветер серьезный, плохая видимость - это все влияет на действия авиации, усложняет работу тактической авиации. Что касается БПЛА, то зависит, какой ветер, если сильный ветер, то это может влиять и просто сдувать те беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты
Детали
По его словам, беспилотник - это фактически самолет, он имеет свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода может влиять.
"Так же, как мы говорили в прошлом году об обледенении, если идет быстрый переход из плюса в минус, то есть может покрываться ледяной корочкой фюзеляж самолета, и это может влиять, вплоть до того, что он может просто упасть. Это действительно усложняет. Относительно работы ПВО - тоже усложняет, если зенитные ракетные системы могут без проблем уничтожать летательные аппараты, средства воздушного нападения врага, то есть крылатые ракеты, дроны, то уже для огневых групп плохая видимость - это очень негативный фактор для эффективности их работы", - сказал Игнат.
Дополнение
Непогода заблокировала 14 автодорог и вызвала отключение света в 16 областях Украины.
Из-за непогоды больше всего снега на утро было на автодорогах в Одесской и Николаевской областях, местами на дорогах образуются переметы высотой до 1,5 метра.
Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО
Суровые зимние условия с сильным ветром и плохой видимостью препятствуют тактической авиации и могут сносить беспилотники, но меньше влияют на крылатые ракеты, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
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