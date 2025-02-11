Игнат рассказал детали ночной атаки рф и назвал основную цель оккупантов

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Во время ночной атаки рф основной целью стали объекты газодобывающей промышленности на Полтавщине. Враг применил комбинированный удар с использованием различных типов ракет и дронов.

Во время ночной комбинированной атаки рф почти все ракеты летели на Полтавщину. Удар был в одном направлении по газодобывающей промышленности. Об этом сообщил журналисту УНН начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Почти все ракеты летели на Полтавщину. Были ракеты разных типов, был комбинированный удар в одном направлении по газодобывающей промышленности

- заявил Игнат.

Игнат отметил, что это не первая российская атака по Полтавщине и по другим. По его словам, ранее были атакованы такие объекты газовой инфраструктуры во Львовской области и Ивано-Франковской области. Игнат пояснил, что сложность заключается в том, что одновременно летят баллистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты, и в придачу «шахеты», что затрудняет их обнаружение и уничтожение.

«Результаты атаки пока уточняются и не обнародуются. Некоторые ракеты сбиты, некоторые подавлены РЭБом, однако есть попадания», - сообщил Игнат.

 Дополнение

россия осуществила комбинированный ракетный удар по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области, запустила до 19 ракет и 124 дрона, сбито 57 беспилотников, 64 дрона-имитатора потеряны.

В Нафтогазе заявили, что производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области повреждены в результате вражеской атаки российских войск на энергетические объекты, компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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