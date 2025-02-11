Ігнат розповів деталі нічної атаки рф та назвав основну ціль окупантів

Під час нічної комбінованої атаки рф майже всі ракети летіли на Полтавщину. Удар був в одному напрямку по газовидобувній промисловості. Про це повідомив журналісту УНН начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Майже всі ракети летіли на Полтавщину. Були ракети різних типів, був комбінований удар в одному напрямку по газовидобувній промисловості - заявив Ігнат.

Ігнат зауважив, що це не перша російська атака по Полтавщині й по іншим. За його словами, раніше були атаковані такі об'єкти газової інфраструктури у Львівській області та Івано-Франківській області. Ігнат пояснив, що складність полягає в тому, що одночасно летять балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, й на додачу "шахеди", що ускладнює їхнє виявлення й знищення.

"Результати атаки поки що уточнюються й не оприлюднюються. Деякі ракети збиті, деякі подавлені РЕБом, проте є влучання", - повідомив Ігнат.

Доповнення

росія здійснила комбінований ракетний удар по об'єктах газодобувної промисловості у Полтавській області, запустила до 19 ракет та 124 дрони, збито 57 безпілотників, 64 дрони-імітатори втрачені.

У Нафтогазі заявили, що виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області пошкоджено внаслідок ворожої атаки російських військ на енергетичні об'єкти, компанія вживає заходів для стабілізації газопостачання в регіоні.