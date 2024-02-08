Игнат прокомментировал возможную дату следующей ракетной атаки россии

Советник Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, когда ожидать следующего вражеского удара. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Здесь вы посмотрите просто по статистике: если в начале декабря они ударили, использовав до 20 крылатых ракет, дальше мы видели аж 29-го декабря... там было 158 средств воздушного нападения, а дальше 2-го января, 8-го января и сейчас. То есть периодика здесь такая, что очень трудно догадаться, когда именно будет атака в следующий раз, - сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Детали

Он также добавил, что готовиться надо всегда к этому, пополнять запасы. Партнеры владеют информацией о том, что нужно Украине и какие средства, надо усиливать нашу ПВО.

Напомним

По меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали в результате сегодняшней массированной атаки армии рф 7 февраля на шесть областей Украины.

Специалисты исследуют обломки ракет, которые рф применила в атаке на Украину - Игнат