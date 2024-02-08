Ігнат прокоментував можливу дату наступної ракетної атаки росії
Київ • УНН
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що, виходячи з минулої статистики російських ракетних атак на Україну, важко передбачити час наступного удару через різну періодичність між атаками.
Радник Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, коли очікувати наступного ворожого удару. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Тут ви подивіться просто за статистикою: якщо на початку грудня вони вдарили, використавши до 20 крилатих ракет, далі ми бачили аж 29-го грудня…там було 158 засобів повітряного нападу, а далі 2-го січня, 8-го січня і зараз. Тобто періодика тут така, що дуже важко здогадатись, коли саме буде атака наступного разу,
Деталі
Він також додав, що готуватись треба завжди до цього, поповнювати запаси. Партнери володіють інформацією про те, що потрібно Україні і які засоби, треба посилювати нашу ППО.
Нагадаємо
Щонайменше п’ять людей загинули та понад 30 постраждали внаслідок сьогоднішньої масованої атаки армії рф 7 лютого на шість областей України.
Фахівці досліджують уламки ракет, що рф застосувала в атаці на Україну - Ігнат07.02.24, 23:37 • 40450 переглядiв