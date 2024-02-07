Масована атака рф на Україну: щонайменше п’ять людей загинули та понад 30 постраждали - Генпрокурор
Київ • УНН
Генеральний прокурор повідомив, що в результаті масованої атаки росії на 6 областей України загинуло щонайменше 5 людей і понад 30 отримали поранення, а удари зруйнували житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Щонайменше п’ять людей загинули та понад 30 постраждали внаслідок сьогоднішньої масованої атаки армії рф на 6 областей України. Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін у соцмережах, інформує УНН.
росія не припиняє терор проти мирного населення України. Сьогодні вночі та зранку ворог атакував 6 областей ракетами та ударними БПЛА. Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих та понад 30 постраждалих
За його словами, внаслідок ударів армії рф зруйновано житлові будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури. Рятувальні роботи на місцях ворожих атак тривають, вказав Костін.
"За всіма фактами розпочато кримінальні провадження. Держава-терорист має відповісти за все скоєне", - наголосив Генпрокурор.
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