Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали - Генпрокурор

По меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали в результате сегодняшней массированной атаки армии рф на 6 областей Украины. Об этом сообщил Генпрокурор Андрей Костин в соцсетях, информирует УНН.

россия не прекращает террор против мирного населения Украины. Сегодня ночью и утром враг атаковал 6 областей ракетами и ударными БПЛА. Предварительно известно о по меньшей мере пяти погибших и более 30 пострадавших - написал Костин.

По его словам, в результате ударов армии рф разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Спасательные работы на местах вражеских атак продолжаются, указал Костин.

"По всем фактам начаты уголовные производства. Государство-террорист должно ответить за все содеянное", - подчеркнул Генпрокурор.

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