Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали - Генпрокурор

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  166293 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  192872 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190405 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  222178 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  234728 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  197028 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183612 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280729 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356506 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали - Генпрокурор

Генеральный прокурор сообщил, что в результате массированной атаки россии на 6 областей Украины погибли по меньшей мере 5 человек и более 30 получили ранения, а удары разрушили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  18938 просмотра
Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали - Генпрокурор

Чешское правительство обсуждает первый шаг к вступлению в еврозону на фоне споров в правящей коалиции

До октября 2024 года правительство Чехии запросит мнение Национального экономического совета о целесообразности присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM II) как предпосылки для введения евро.

Экономика •   •  15861 просмотра
Чешское правительство обсуждает первый шаг к вступлению в еврозону на фоне споров в правящей коалиции

США продолжают поставки вооружения в Украину - Пентагон

США продолжают поставлять Украине военную технику, приобретенную по программе USAI, и будут делать это годами по долгосрочным контрактам, заявляют в Пентагоне.

Война •   •  27088 просмотра
США продолжают поставки вооружения в Украину - Пентагон

Глава МИД Швейцарии надеется, что Китай может "помочь" в мирных переговорах по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис надеется, что Китай поможет в мирных переговорах о прекращении войны в Украине.

Война •   •  24150 просмотра
Глава МИД Швейцарии надеется, что Китай может "помочь" в мирных переговорах по Украине

Вражеская атака на Киев: количество пострадавших уже увеличилось до 35

Количество пострадавших от российского ракетного удара по Киеву возросло до 35.

Война •   •  24709 просмотра
Вражеская атака на Киев: количество пострадавших уже увеличилось до 35

Американские дипломаты призывают Конгресс принять законопроект о помощи Украине для сохранения доверия со стратегическими партнерами

Американские послы из девяти стран Тихоокеанского региона подписали письмо, в котором призвали Конгресс принять законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам для сохранения доверия со стратегическими партнерами.

Война •   •  20646 просмотра
Американские дипломаты призывают Конгресс принять законопроект о помощи Украине для сохранения доверия со стратегическими партнерами

Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок: в чем причина

Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок.

Политика •   •  118849 просмотра
Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок: в чем причина

Ликвидация последствий ракетной атаки: в Киеве перекрыли движение по одной из улиц города

Движение транспорта перекрыли на одной из улиц возле станции метро "Черниговская" в Киеве, чтобы расчистить обломки после недавнего ракетного обстрела.

Война •   •  25097 просмотра
Ликвидация последствий ракетной атаки: в Киеве перекрыли движение по одной из улиц города

Сайт Минобразования временно не работает из-за вражеской кибератаки - министр

Сайт Министерства образования и науки был временно выведен из строя из-за вражеской кибератаки.

Война •   •  22533 просмотра
Сайт Минобразования временно не работает из-за вражеской кибератаки - министр

Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву

Еще одна погибшая была деблокирована из-под завалов. В целом в результате российской атаки на Киев количество жертв увеличилось до четырех.

Война •   •  74604 просмотра
Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву