Вражеская атака на Киев: количество пострадавших уже увеличилось до 35

По состоянию на 11:40 среды уже известно о 35 людях, которые пострадали в результате ракетной атаки армии рф на Киев, сообщает мэра города Виталий Кличко, пишет УНН.

32 пострадавших в Голосеевском районе и трое - в Днепровском. - говорится в сообщении Кличко.

По его словам, экстренные службы продолжают работать в Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома.

"Сейчас, по уточненным данным, погибли четверо жителей дома", - указал мэр.

Ранее УНН сообщал, что из-под завалов многоэтажки в Голосеевском районе деблокировали еще одну погибшую.