Вражеская атака на Киев: количество пострадавших уже увеличилось до 35
Количество пострадавших от российского ракетного удара по Киеву возросло до 35.
Американские дипломаты призывают Конгресс принять законопроект о помощи Украине для сохранения доверия со стратегическими партнерами
Американские послы из девяти стран Тихоокеанского региона подписали письмо, в котором призвали Конгресс принять законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам для сохранения доверия со стратегическими партнерами.
Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок: в чем причина
Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок.
Ликвидация последствий ракетной атаки: в Киеве перекрыли движение по одной из улиц города
Движение транспорта перекрыли на одной из улиц возле станции метро "Черниговская" в Киеве, чтобы расчистить обломки после недавнего ракетного обстрела.
Сайт Минобразования временно не работает из-за вражеской кибератаки - министр
Сайт Министерства образования и науки был временно выведен из строя из-за вражеской кибератаки.
Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву
Еще одна погибшая была деблокирована из-под завалов. В целом в результате российской атаки на Киев количество жертв увеличилось до четырех.
Украина и Швеция ведут переговоры по закупке для ВСУ БМП CV90
Представители Украины и Швеции обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте, а также сроки, условия и механизм закупки БМП CV-90.
Шесть человек пострадали в результате атаки рф на Николаев - МВД
Шесть человек пострадали в результате российской атаки на украинский город Николаев 7 февраля, согласно сообщению Министерства внутренних дел.
Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 21 - КГВА
Три человека погибли и 21 получил ранения в результате ракетного удара россии по Киеву.
Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех
Количество жертв российского ракетного удара по жилому району в Киевской области возросло до трех, поскольку аварийные службы продолжают работать на поврежденном месте.