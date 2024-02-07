Ворожа атака на Київ: кількість постраждалих вже збільшилась до 35

Станом на 11: 40 середи вже відомо про 35 людей, які постраждала внаслідок ракетної атаки армії рф на Київ, повідомляє ме міста Віталій Кличко, пише УНН.

32 постраждалих в Голосіївському районі та троє — в Дніпровському. - йдеться у повідомленні Кличка.

За його словами, екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку.

"Наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку", - вказав мер.

Раніше УНН повідомляв, що з-під завалів багатоповерхівки в Голосіївському районі деблокували ще одну загиблу.