"Идол" с The Weeknd и Лили-Роуз Депп получил новый тизер и дату премьеры

Детали

В главных ролях - певец The Weeknd и актриса Лили-Роуз Депп. Одновременно с тизером стала известна дата премьеры шоу - 4 июня на HBO и стриминге Max.

В сериале речь пойдет о начинающей поп-звезде, которая начинает сложные отношения с лидером культа.

Сериал называют противоречивым на фоне заявлений об "ощущении хаоса" на съемочной площадке и откровенных сексуальных сценах.

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