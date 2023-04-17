"Идол" с The Weeknd и Лили-Роуз Депп получил новый тизер и дату премьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Противоречивый драматический сериал HBO о поп-звезде "Идол" (The Idol) от создателя "Эйфории" (Euphoria) Сэма Левинсона получил новый трейлер накануне премеры на Каннском кинофестивале, пишет УНН.
Детали
В главных ролях - певец The Weeknd и актриса Лили-Роуз Депп. Одновременно с тизером стала известна дата премьеры шоу - 4 июня на HBO и стриминге Max.
В сериале речь пойдет о начинающей поп-звезде, которая начинает сложные отношения с лидером культа.
Сериал называют противоречивым на фоне заявлений об "ощущении хаоса" на съемочной площадке и откровенных сексуальных сценах.
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