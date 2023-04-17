"Ідол" з The Weeknd і Лілі-Роуз Депп отримав новий тизер і дату прем'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Суперечливий драматичний серіал HBO про поп-зірку "Ідол" (The Idol) від творця "Ейфорії" (Euphoria) Сема Левінсона отримав новий трейлер напередодні прем’єри на Каннському кінофестивалі, пише УНН.
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У головних ролях - співак The Weeknd та акторка Лілі-Роуз Депп. Одночасно з тизером стала відома дата прем'єри шоу - 4 червня на HBO та стримінгу Max.
У серіалі йтиметься про починаючу поп-зірку, яка починає складні стосунки з лідером культу.
Серіал називають суперечливим на тлі заяв про "відчуття хаосу" на знімальному майданчику та відверті сексуальні сцени.
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