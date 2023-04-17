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Створена штучним інтелектом пісня Drake and The Weeknd стала вірусною

Створена штучним інтелектом пісня Drake and The Weeknd стала вірусною

Київ • УНН

 • 1578269 перегляди

КИЇв. 17 квітня. УНН. Пісня, у якій використовується штучний інтелект для клонування голосів Drake та The Weeknd, стала вірусною у соціальних мережах, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Трек під назвою Heart On My Sleeve імітує двох зірок, по черзі наводяться куплети про поп-зірку та актрису Селену Гомес, яка раніше зустрічалася з The Weeknd.

Автор, відомий як @ghostwriter, стверджує, що пісня була створена за допомогою програмного забезпечення, навченого голосам музикантів.

"Це тільки початок", - написали вони під відео на пісню на YouTube.

"Ми справді живемо у новій ері, - відповів у коментарях один із слухачів. - Я вже навіть не можу сказати, що законно, а що підробка".

"Це перший приклад музики, створеної штучним інтелектом, який мене справді вразив", - додав Маккей Ріглі, розробник у сфері штучного інтелекту, у Twitter.

З моменту публікації в п'ятницю пісню було переглянуто понад 8,5 мільйона разів на TikTok. Повну версію також відтворили 254 000 разів на Spotify.

Він починається з повторюваної фортепіанної партії, яка переходить у гучний басовий ритм, коли ШІ-Drake починає читати реп. Фейковий Weeknd відповідає.

Трек навіть включає звернення до продюсера Metro Boomin', який працював з такими артистами, як 21 Savage, Future, Нікі Мінаж та Каньє Вест.

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