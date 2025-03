Созданная искусственным интеллектом песня Drake and The Weeknd стала вирусной

Детали

Трек под названием Heart On My Sleeve имитирует двух звезд, поочередно приводятся куплеты о поп-звезде и актрисе Селене Гомес, которая ранее встречалась с The Weeknd.

Автор, известный как @ghostwriter, утверждает, что песня была создана с помощью программного обеспечения, обученного голосам музыкантов.

"Это только начало", - написали они под видео на песню на YouTube.

"Мы действительно живем в новой эре, - ответил в комментариях один из слушателей. - Я уже даже не могу сказать, что законно, а что подделка".

"Это первый пример музыки, созданной искусственным интеллектом, который меня действительно поразил", - добавил Маккей Ригли, разработчик в сфере искусственного интеллекта, в Twitter.

С момента публикации в пятницу песню просмотрели более 8,5 миллиона раз на TikTok. Полную версию также воспроизвели 254 000 раз на Spotify.

Он начинается с повторяющейся фортепианной партии, которая переходит в громкий басовый ритм, когда ИИ-Drake начинает читать рэп. Фейковый Weeknd отвечает.

Трек даже включает обращение к продюсеру Metro Boomin', который работал с такими артистами, как 21 Savage, Future, Ники Минаж и Канье Уэст.