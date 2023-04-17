Созданная искусственным интеллектом песня Drake and The Weeknd стала вирусной
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Песня, в которой используется искусственный интеллект для клонирования голосов Drake и The Weeknd, стала вирусной в социальных сетях, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Трек под названием Heart On My Sleeve имитирует двух звезд, поочередно приводятся куплеты о поп-звезде и актрисе Селене Гомес, которая ранее встречалась с The Weeknd.
Автор, известный как @ghostwriter, утверждает, что песня была создана с помощью программного обеспечения, обученного голосам музыкантов.
"Это только начало", - написали они под видео на песню на YouTube.
"Мы действительно живем в новой эре, - ответил в комментариях один из слушателей. - Я уже даже не могу сказать, что законно, а что подделка".
"Это первый пример музыки, созданной искусственным интеллектом, который меня действительно поразил", - добавил Маккей Ригли, разработчик в сфере искусственного интеллекта, в Twitter.
С момента публикации в пятницу песню просмотрели более 8,5 миллиона раз на TikTok. Полную версию также воспроизвели 254 000 раз на Spotify.
Он начинается с повторяющейся фортепианной партии, которая переходит в громкий басовый ритм, когда ИИ-Drake начинает читать рэп. Фейковый Weeknd отвечает.
Трек даже включает обращение к продюсеру Metro Boomin', который работал с такими артистами, как 21 Savage, Future, Ники Минаж и Канье Уэст.