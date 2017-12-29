"ИГИЛ" взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге

“Террористическая группировка „Исламское государство“ взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек.

Как сообщал УНН, в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек.