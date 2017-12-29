"ІДІЛ" взяло на себе відповідальність за вибух в Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі, внаслідок якого 18 людей постраждали. Про це повідомляє сайт SITE, який моніторить інформаційну активність екстремістів, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Терористичне угрупування „Ісламська держава“ взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що за фактом вибуху порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб.
Як повідомляв УНН, у Петербурзі стався вибух, внаслідок якого постраждали 18 осіб.