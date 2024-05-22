Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Идея председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о предоставлении участникам "клуба белого бизнеса" возможности бронировать своих сотрудников несет в себе коррупционные риски и является попыткой разделить бизнес на кластеры. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач.

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что планирует включить в свой законопроект о "Клубе белого бизнеса" норму, которая даст возможность налоговикам решать, кому из предпринимателей разрешать бронировать своих работников.

"Я негативно отношусь к такой идее. Во-первых, у нас весь бизнес белый, если обратное не доказал суд... Это просто ерунда, когда государственный институт пытается повлиять на какую-то институализацию бизнеса", - отметил Длигач.

В то же время, по его словам, логика экономического бронирования заключается в детенизации экономики. По его подсчетам, экономичное бронирование даст возможность привлечь в бюджет около 170 млрд грн.

"Так, это должно быть только инструментом для бизнеса, а не когда какой-то государственный орган дискредитационным способом будет определять, кому это можно, а кому нельзя. Дискреция всегда порождает коррупцию. Когда государство пытается сепарировать бизнес на какие-то кластеры, это всегда приводит к коррупции. Поэтому ни в коем случае государству позволять делать такую кластерную историю нельзя", - сказал Длигач.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. По мнению члена налогового комитета Рады Нины Южаниной, "клуб белого бизнеса" разделит предпринимателей на своих и чужих – одни будут иметь преференции, а для других будет действовать закон.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что инициатива Гетманцева имеет большие коррупционные риски. Например, бизнес-омбудсмен Роман Ващук уверен, что такой "клуб" создаст резервацию для избранных.

"Я думаю, надо выравнивать поле для всех бизнесов... Нам нужно менять вообще подход, а не создавать резервацию для избранных", - отметил Ващук.

Экономисты, опрошенные УНН, ранее указывали на то, что законопроект дискриминационный и нарушает презумпцию невиновности, разделяя без решения суда бизнес в Украине на "белый" и нарушителей. Настоящая его цель - не уменьшение давления на бизнес, а "кошмар" тех, кто не войдет в список избранных. Кроме того, наделение налоговиков правом самостоятельно решать, кто может стать избранным, имеет риск того, что таким образом будут вестись поборы с предпринимателей.