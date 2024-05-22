Ідея Гетманцева про бронювання для учасників "клубу білого бізнесу" є спробою розділити бізнес на кластери - експерт

Ідея голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева про надання учасникам "клубу білого бізнесу" можливості бронювати своїх співробітників несе в собі корупційні ризики і є намаганням розділити бізнес на кластери. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач.

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що планує включити у свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" норму, яка дасть можливість податківцям вирішувати, кому з підприємців дозволяти бронювати своїх працівників.

"Я негативно ставлюся до такої ідеї. По перше, у нас весь бізнес білий, якщо протилежне не довів суд... Це просто нісенітниця, коли державна інституція намагається вплинути на якусь інституалізацію бізнесу", - зазначив Длігач.

Водночас, за його словами, логіка економічного бронювання полягає у детінізації економіки. За його підрахунками, економічне бронювання дасть можливість залучити до бюджету близько 170 млрд грн.

"Так, це має бути лише інструментом для бізнесу, а не коли якийсь державний орган в дискредитаційний спосіб буде визначати, кому це можна, а кому не можна. Дискреція завжди породжує корупцію. Коли держава намагається сепарувати бізнес на якісь кластери, це завжди призводить до корупції. Тому ні в якому разі державі дозволяти робити таку кластерну історію не можна", - сказав Длігач.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який пропонує створити "клуб білого бізнесу" зі спрощеними відносинами з податковими органами для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. На думку члена податкового комітету Ради Ніни Южаніної, "клуб білого бізнесу" розділить підприємців на своїх і чужих – одні матимуть преференції, а для інших діятиме закон.

Експерти неодноразово наголошували на тому, що ініціатива Гетманцева має великі корупційні ризики. Наприклад, бізнес-омбудсмен Роман Ващук впевнений, що такий "клуб" створить резервацію для обраних.

"Я думаю, треба вирівнювати поле для всіх бізнесів… Нам потрібно міняти взагалі підхід, а не створювати резервацію для обраних", - зазначив Ващук.

Економісти, опитані УНН, раніше вказували на те, що законопроєкт дискримінаційний та порушує презумпцію невинуватості, розділяючи без рішення суду бізнес в Україні на "білий" та порушників. Справжня його мета - не зменшення тиску на бізнес, а "кошмар" тих, хто не увійде до списку обраних. Окрім того, наділення податківців правом самостійно вирішувати, хто може стати обраним, має ризик того, що таким чином будуть вестись побори з підприємців.