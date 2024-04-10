Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

В Верховной Раде уже шестой час рассматривают поправки к законопроекту о мобилизации. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, количество депутатов снова уменьшилось, передает УНН.

"Идет уже 6-й час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации. Ну....в зале нас где-то 35 депутатов. Поэтому не ожидайте результативных голосований сегодня", - сообщил Железняк.

По его словам, нардепы "пока на 742 правке, но дальше пойдет значительно быстрее".

Добавим

Наредп Алексей Гончаренко отметил, что в сессионном зале осталось 38 депутатов.

"Депутатов еще меньше стало. Осталось 38 народных избранников. Вот такая история", - сообщил Гончаренко.

Ранее нардеп сообщал, что в сессионном зале Верховной Рады, где рассматривают правки к законопроекту о мобилизации, находится 42 депутата.

Напомним

9 апреля источники УНН сообщили, что демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил впоследствии, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при обсуждении поправок в законопроект о мобилизации, исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих.

10 апреля Гончаренко сообщил, что вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра.