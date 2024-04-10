Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  75463 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  76150 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  100258 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  100314 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  78755 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114484 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114838 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114221 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108025 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113432 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Новости по теме
Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

  •  4301 просмотра
Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

  •  5048 просмотра
Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

  •  7156 просмотра
Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

  •  10455 просмотра
Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф

Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф

  •  11426 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне раздаются взрывы

  •  12453 просмотра
путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский

путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский

  •  13298 просмотра
Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях

Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях

  •  13496 просмотра
26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

  •  12698 просмотра
Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе

Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе

  •  15824 просмотра

Популярные

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

  •  89612 просмотра
Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении

  •  40120 просмотра
В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб

В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб

  •  37144 просмотра
Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп

Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп

  •  39035 просмотра
В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

  •  37451 просмотра

Публикации

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

  •  89612 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  151768 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  370881 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  391672 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  449629 просмотра

Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о мобилизации уже шесть часов, а в сессионном зале осталось лишь 35-38 депутатов, что делает результативное голосование сегодня маловероятным.

Война •   •  4301 просмотра
Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Окрестности Тоненького превратились в кладбище российской военной техники, где накопилось более 70 единиц поврежденной вражеской техники.

Война •   •  5048 просмотра
Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

По словам городского головы Игоря Терехова, на восстановление Харькова из-за российской агрессии понадобится около 10 миллиардов долларов, поскольку восстановительные и реконструкционные работы продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы.

Война •   •  7156 просмотра
Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

Эми Поуп, Генеральный директор Международной организации по миграции, посетила Украину и подписала соглашения о сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством иностранных дел по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, поддержке экономического восстановления, а также усилению миграционного и пограничного менеджмента.

Экономика •   •  10455 просмотра
Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф

Президент Зеленский заявил, что для того, чтобы российский террор проиграл, необходимо обеспечить все форматы украинской силы, включая экономическую стабильность, давление партнеров на россию и как можно более сильную глобальную консолидацию.

Война •   •  11426 просмотра
Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф

В Херсоне раздаются взрывы

В прибрежных районах Херсона прогремели взрывы, враг ведет огонь с временно оккупированного левого берега.

Война •   •  12453 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский

Путин сделает все, чтобы увеличить количество ударов по Украине в этом году и попытается сломать украинцев, но Украина должна быть сильной, чтобы закончить войну на своих условиях, об этом напомнил Президент Владимир Зеленский украинцам во время своего ежедневного видеообращения.

Война •   •  13298 просмотра
путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский

Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 47 боевых столкновений, при этом боевики наступали на шести направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.

Война •   •  13496 просмотра
Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях

26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

По данным следствия, бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель организовали приобретение горюче-смазочных материалов по искусственно завышенным ценам через ряд подконтрольных фирм. В результате причинено более 26 млн грн убытков.

Криминал и ЧП •   •  12698 просмотра
26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ

Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе

Президент Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины. По его словам, детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты.

Война •   •  15824 просмотра
Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе