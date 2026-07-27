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Financial Times

Идентифицирован сотрудник фсб рф, который десять часов пытал гражданского на Херсонщине

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Правоохранители заочно сообщили о подозрении сотруднику спецподразделения фсб рф, который в апреле 2022 года пытал гражданского жителя Херсонщины. Потерпевшего раздевали, били, душили и нанесли огнестрельное ранение.

Идентифицирован сотрудник фсб рф, который десять часов пытал гражданского на Херсонщине

Правоохранители идентифицировали сотрудника спецподразделения ФСБ РФ, причастного к пыткам гражданского жителя Херсонщины во время оккупации региона. Ему заочно сообщили о подозрении в военных преступлениях. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении сотруднику спецподразделения ФСБ РФ, причастному к пыткам и сексуализированному насилию в отношении гражданского жителя Херсонщины

- говорится в сообщении.

По данным следствия, 37-летний подозреваемый проходил службу в управлении "В" Центра специального назначения федеральной службы безопасности РФ. В апреле 2022 года его привлекли к обеспечению оккупационного режима на территории Скадовского района.

10 апреля 2022 года российские военнослужащие незаконно задержали местного жителя по месту его проживания. С завязанными глазами мужчину доставили в захваченный оккупантами санаторий в селе Лазурное, где удерживали и допрашивали.

От потерпевшего требовали предоставить информацию о местных жителях, которые занимались волонтерской деятельностью, помогали украинским военным или могли хранить оружие. Не получив необходимых сведений, один из представителей оккупационных сил приказал применить к мужчине более жесткие методы воздействия.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими военнослужащими РФ в течение около десяти часов пытал потерпевшего. Потерпевшего обнажали, били, душили, перекрывая доступ к воздуху, и нанесли ему огнестрельное ранение.

После длительных издевательств мужчину в крайне тяжелом состоянии отпустили.

Сотруднику ФСБ РФ инкриминировано жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Медику и заключенному колонии рф сообщили о подозрении за пытки украинских пленных13.07.26, 15:17 • 3742 просмотра

Ольга Розгон

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