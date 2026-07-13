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Медику и заключенному колонии рф сообщили о подозрении за пытки украинских пленных

Киев • УНН

 • 186 просмотра

В Офисе Генпрокурора сообщили о подозрении двум россиянам за издевательства над украинскими военнопленными в исправительной колонии №7. Среди палачей — медик Вячеслав Черданцев и заключенный Ярослав Кирилов.

Медику и заключенному колонии рф сообщили о подозрении за пытки украинских пленных

Медику российской колонии и его сообщнику сообщено о подозрении за издевательства над украинскими пленными, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, тюремщики превращали каждый день российского плена для украинских военных и гражданских в ад. Установлены двое российских палачей, для которых избиения, сексуализированное насилие, психологические пытки и медицинский садизм были ежедневным занятием.

Это не отдельные случаи жестокости, а система в исправительной колонии № 7 поселка Пакино Владимирской области рф. О подозрении сообщено двум ее основным исполнителям – работнику медицинской части колонии Вячеславу Черданцеву, известному среди пленных как "Коновал", и заключенному этой же колонии Ярославу Кирилову по прозвищу "Ярик" 

- говорится в сообщении.

По данным прокуроров, медик использовал свое положение для того, чтобы сломать людей, унизить их достоинство, заставить получить гражданство рф или дать ложные показания. Заключенный, которого к этому привлекла администрация колонии, пытал таких же пленных, как он сам, ради статуса в этой системе.

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Людей систематически били, унижали и запугивали, подвергали физическому насилию сексуального характера. 

Больным не предоставляли лекарств или помощи, а наоборот создавали условия для обострения болезни. Их раздевали, держали на холоде, помещали вместе со здоровыми людьми, чтобы способствовать распространению заболеваний.

Издевательства не скрывали, они происходили и в медицинской части, и в камерах, на глазах у других. Просьбы о помощи наказывались новым унижением. Отказ подчиняться – новым насилием.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора обоим россиянам сообщили о подозрении в совершении жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением, а также других нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Для рф насилие является составляющей государственной политики, направленной на уничтожение украинской идентичности. "Коновал" и "Ярик" в ней исполнители, каждый на своем уровне, каждый в рамках, которые определило руководство. 

Страна-агрессор не просто нарушает международное гуманитарное право, а демонстративно им пренебрегает, превращая пытки в инструмент управления людьми. Эти факты задокументированы. Они не исчезнут со временем и не растворятся в отрицаниях россии 

- резюмировали в Офисе Генпрокурора.

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Антонина Туманова

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