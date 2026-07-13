Медику и заключенному колонии рф сообщили о подозрении за пытки украинских пленных
Киев • УНН
В Офисе Генпрокурора сообщили о подозрении двум россиянам за издевательства над украинскими военнопленными в исправительной колонии №7. Среди палачей — медик Вячеслав Черданцев и заключенный Ярослав Кирилов.
Медику российской колонии и его сообщнику сообщено о подозрении за издевательства над украинскими пленными, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, тюремщики превращали каждый день российского плена для украинских военных и гражданских в ад. Установлены двое российских палачей, для которых избиения, сексуализированное насилие, психологические пытки и медицинский садизм были ежедневным занятием.
Это не отдельные случаи жестокости, а система в исправительной колонии № 7 поселка Пакино Владимирской области рф. О подозрении сообщено двум ее основным исполнителям – работнику медицинской части колонии Вячеславу Черданцеву, известному среди пленных как "Коновал", и заключенному этой же колонии Ярославу Кирилову по прозвищу "Ярик"
По данным прокуроров, медик использовал свое положение для того, чтобы сломать людей, унизить их достоинство, заставить получить гражданство рф или дать ложные показания. Заключенный, которого к этому привлекла администрация колонии, пытал таких же пленных, как он сам, ради статуса в этой системе.
Шесть часов пытали крымчанина, выбивая "признания" - дело двух сотрудников фсб рф передали в суд13.03.26, 15:17 • 2872 просмотра
Людей систематически били, унижали и запугивали, подвергали физическому насилию сексуального характера.
Больным не предоставляли лекарств или помощи, а наоборот создавали условия для обострения болезни. Их раздевали, держали на холоде, помещали вместе со здоровыми людьми, чтобы способствовать распространению заболеваний.
Издевательства не скрывали, они происходили и в медицинской части, и в камерах, на глазах у других. Просьбы о помощи наказывались новым унижением. Отказ подчиняться – новым насилием.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора обоим россиянам сообщили о подозрении в совершении жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением, а также других нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Для рф насилие является составляющей государственной политики, направленной на уничтожение украинской идентичности. "Коновал" и "Ярик" в ней исполнители, каждый на своем уровне, каждый в рамках, которые определило руководство.
Страна-агрессор не просто нарушает международное гуманитарное право, а демонстративно им пренебрегает, превращая пытки в инструмент управления людьми. Эти факты задокументированы. Они не исчезнут со временем и не растворятся в отрицаниях россии
Сотрудник фсб рф пытал украинцев на Харьковщине - бил током и пилил зубы11.02.26, 16:35 • 3427 просмотров