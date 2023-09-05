"Идем вперед": Сырский спланировал с десантниками и штурмовой пехотой действия на фронте

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«Посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Обсудил с командирами текущую ситуацию на фронте. Спланировали дальнейшие действия, приняли важные решения», - написал Сырский в Telegram.

Детали

Он также наградил военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач.

«Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю», - отметил Сырский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении.

Также Зеленский посетил боевые бригады на Запорожском направлении.