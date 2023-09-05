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"Ідемо вперед": Сирський спланував з десантниками та штурмовою піхотою дії на фронті

Київ • УНН

 • 327125 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти і обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті, передає УНН.

Цитата

«Відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення», - написав Сирський у Telegram.

Деталі

Він також нагородив військових, подякував за зразкове виконання задач.

«Йдемо вперед, знищуємо ворогів та їх техніку, повертаємо під контроль нашу землю», - зазначив Сирський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку.

Також Зеленський відвідав бойові бригади на Запорізькому напрямку.

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