"Ідемо вперед": Сирський спланував з десантниками та штурмовою піхотою дії на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти і обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті, передає УНН.
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«Відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення», - написав Сирський у Telegram.
Деталі
Він також нагородив військових, подякував за зразкове виконання задач.
«Йдемо вперед, знищуємо ворогів та їх техніку, повертаємо під контроль нашу землю», - зазначив Сирський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку.
Також Зеленський відвідав бойові бригади на Запорізькому напрямку.