"Ідемо вперед": Сирський спланував з десантниками та штурмовою піхотою дії на фронті

Цитата

«Відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення», - написав Сирський у Telegram.

Деталі

Він також нагородив військових, подякував за зразкове виконання задач.

«Йдемо вперед, знищуємо ворогів та їх техніку, повертаємо під контроль нашу землю», - зазначив Сирський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку.

Також Зеленський відвідав бойові бригади на Запорізькому напрямку.