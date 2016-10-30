"ИГ" взяла ответственность за смерть подростка в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. со октября. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за убийство 16-летнего подростка в немецком городе Гамбурге, передает УНН со ссылкой на Bild.
Отметим, что инцидент произошел еще 16 октября.
Подросток сидел со своей 15-летней подругой под мостом на берегу реки. Его неожиданно атаковал неизвестный, нанеся несколько ударов ножом.
Девушка смогла спрыгнуть в воду и поплыть. Подросток позже скончался в больнице от полученных ранений. Нападавший скрылся с места преступления.