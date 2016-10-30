"ИГ" взяла ответственность за смерть подростка в Германии

Отметим, что инцидент произошел еще 16 октября.

Подросток сидел со своей 15-летней подругой под мостом на берегу реки. Его неожиданно атаковал неизвестный, нанеся несколько ударов ножом.

Девушка смогла спрыгнуть в воду и поплыть. Подросток позже скончался в больнице от полученных ранений. Нападавший скрылся с места преступления.