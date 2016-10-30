"ІД" взяла відповідальність за смерть підлітка в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло відповідальність за вбивство 16-річного підлітка в німецькому місті Гамбурзі, передає УНН з посиланням на Bild.
Зазначимо, що інцидент стався ще 16 жовтня.
Підліток сидів зі своєю 15-річною подругою під мостом на березі річки. Його несподівано атакував невідомий, завдавши кілька ударів ножем.
Дівчина змогла зістрибнути в воду і поплисти. Підліток пізніше помер в лікарні від отриманих поранень. Нападник втік з місця злочину.