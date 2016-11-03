ID-паспорт будет стоить украинцам 279 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что оформление ID-паспорта будет стоить гражданам Украины 279 грн. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно - сейчас это граждане, которым исполняется 14 и 16 лет. Другим надо заплатить административный сбор в размере 279 грн", - сообщил министр.
Также А.Аваков отметил, что местные органы власти уполномочены частично или полностью освобождать определенные категории жителей от оплаты стоимости услуг.
Кроме того, для оформления ID-паспорта не надо приносить фотографию - ее должны сделать бесплатно в отделении Государственной миграционной службы.