ID-паспорт будет стоить украинцам 279 грн

"Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно - сейчас это граждане, которым исполняется 14 и 16 лет. Другим надо заплатить административный сбор в размере 279 грн", - сообщил министр.

Также А.Аваков отметил, что местные органы власти уполномочены частично или полностью освобождать определенные категории жителей от оплаты стоимости услуг.

Кроме того, для оформления ID-паспорта не надо приносить фотографию - ее должны сделать бесплатно в отделении Государственной миграционной службы.

Ранее А.Аваков рассказал, кто может оформить ID-паспорт.