ID-паспорт коштуватиме українцям 279 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що оформлення ID-паспорта коштуватиме громадянам України 279 грн. Про це він написав на своїїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Перший паспорт громадянина України видається безкоштовно — зараз це громадяни, яким виповнюється 14 і 16 років. Іншим треба заплатити адміністративний збір розміром 279 грн”, — повідомив міністр.
Також А.Аваков зазначив, що місцеві органи влади уповноважені частково чи повністю звільняти певні категорії жителів від оплати вартості послуг.
Крім того, для оформлення ID-паспорта не треба приносити фотографію — її мають зробити безкоштовно у відділенні Державної міграційної служби.