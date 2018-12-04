IAAF оставила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики в силе

Дисквалификация продлится до тех пор, пока ВФЛА полностью не выполнит два условия: не возместит все расходы IAAF, в частности из-за исков в Спортивный арбитражный суд (CAS), и не передаст допинг-пробы московской лаборатории, чтобы установить нарушителей антидопинговых правил.

Президент федерации Дмитрий Шляхтин сказал ТАСС, что не удивлен решением IAAF, но “надежды (на положительное решение) были”. Он отметил, что вопрос долга “находится в стадии решения”, которое “требует большой работы, углубленной проработки”: “Нам необходимо оформить ряд юридических документов, обсудить порядок выплат. Также мы ведем с IAAF переговоры о возможной рассрочке по выплатам на полгода”. Выполнение второго требования “займет некоторое время”, добавил он.

ВФЛА лишили членства в IAAF в ноябре 2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты не смогли принять участие в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Вопросом о восстановлении федерации занимается рабочая группа IAAF, которую возглавляет Рун Андерсен.

Напоминаем, колумбийка Ибаргуэн признана лучшей легкоатлеткой 2018 года.