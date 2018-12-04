Колумбійка Ібаргуен визнана кращою легкоатлеткою 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колумбійська стрибунка в довжину Катрін Ібаргуен названа кращою легкоатлеткою 2018 року. Нагорода 34-річній спортсменці була виручена під час щорічної церемонії Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), яка проходить в Монако, передає УНН з посиланням на офіційний сайт організації.
У поточному році Ібаргуен здобула чотири перемоги на етапах “Діамантової ліги” в потрійному стрибку, а також виграла фінали “Діамантової ліги” в потрійному стрибку та стрибках у довжину.
На приз також претендували бельгійка Нафіссату Тіам (семиборство, стрибки у висоту), чемпіонка Європи з Великої Британії Діна Ешер-Сміт (спринтерський біг), рекордсменка світу з Кенії Беатріс Чепкоеч (біг з перешкодами на 3000 м) і спортсменка з Багамських островів Шона Міллер-Уйбо (біг на 200 м і 400 м).
Приз в номінації “Висхідна зірка” отримала 19-річна американка Сідні Маклафлін, яка встановила в 2018 році юніорський світовий рекорд в бігу на 400 м з бар’єрами.
Як повідомляв УНН, гімнаста Верняєва вдесяте названо найкращим спортсменом місяця в Україні.