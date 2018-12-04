Колумбийка Ибаргуэн признана лучшей легкоатлеткой 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Колумбийская прыгунья в длину Катрин Ибаргуэн названа лучшей легкоатлеткой 2018 года. Награда 34-летней спортсменке была вырученная при ежегодной церемонии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая проходит в Монако, передает УНН со ссылкой на официальный сайт организации.
В текущем году Ибаргуэн одержала четыре победы на этапах “Бриллиантовой лиги” в тройном прыжке, а также выиграла финалы “Бриллиантовой лиги” в тройном прыжке и прыжках в длину.
На приз также претендовали бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье, прыжки в высоту), чемпионка Европы из Великобритании Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), рекордсменка мира из Кении Беатрис Чепкоеч (бег с препятствиями на 3000 м) и спортсменка с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо (бег на 200 м и 400 м).
Приз в номинации “Восходящая звезда” получила 19-летняя американка Сидни Маклафлин, установившая в 2018 году юниорский мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.
Как сообщал УНН, гимнаста Верняева десятый раз назван лучшим спортсменом месяца в Украине.