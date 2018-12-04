Гімнаста Верняєва вдесяте названо найкращим спортсменом місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва вдесяте визнано найкращим спортсменом місяця в Україні, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
Підводячи підсумки спортивного місяця Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила високі здобутки українських спортсменів на чемпіонатах світу з боксу, важкої атлетики, карате, спортивної гімнастики, але саме “срібло” планетарного форуму Верняєва стало найвищим досягненням в олімпійських видах програми.
На світовій першості в Досі (Катар) досвідчений гімнаст після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв’язку з травмами, операціями та непростим процесом відновлення після них, чудово виконавши у фіналі вправ на брусах свою комбінацію, виборов звання віце-чемпіона світу.
Крім того, в листопаді не було рівних Верняєву у вправах на брусах на змаганнях Кубка світу в Котбусі (Німеччина), де він здобув медаль найвищого ґатунку.
Відзначимо, отримавши звання найкращого спортсмена місяця, гімнаст знову наздогнав за кількістю цих нагород титуловану фехтувальниці Ольгу Харлан. Відтепер в активі двох спортсменів — по десять високих нагород Національного олімпійського комітету.