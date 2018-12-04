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Гимнаста Верняева десятый раз назван лучшим спортсменом месяца в Украине

Киев • УНН

 • 10904 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева в десятый раз признали лучшим спортсменом месяца в Украине, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Гимнаста Верняева десятый раз назван лучшим спортсменом месяца в Украине

Подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила высокие достижения украинских спортсменов на чемпионатах мира по боксу, тяжелой атлетике, каратэ, спортивной гимнастике, но именно “серебро” планетарного форума Верняева стало наивысшим достижением в олимпийских видах программы.

На мировом первенстве в Дохе (Катар) опытный гимнаст после перерыва в несколько месяцев в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и непростым процессом восстановления после них, прекрасно исполнив в финале упражнений на брусьях свою комбинацию, завоевал звание вице-чемпиона мира.

Кроме того, в ноябре не было равных Верняеву в упражнениях на брусьях на соревнованиях Кубка мира в Котбусе (Германия), где он получил медаль высшей пробы.

Отметим, получив звание лучшего спортсмена месяца, гимнаст вновь догнал по количеству этих наград титулованную фехтовальщицы Ольга Харлан. Теперь в активе двух спортсменов — по десять высоких наград Национального олимпийского комитета.

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